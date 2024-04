Talent in vorm Joseph Blackmore wint Luik-Bastenaken-Luik bij beloften

Joseph Blackmore is naam aan het maken op een wegfiets. De 21-jarige Brit van Israel Premier Tech Academy won 3 dagen na zijn vierde plaats in de Brabantse Pijl bij de elite solo Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Onze landgenoot Robin Orins (22) finishte als tweede. De 19-jarige Noor Jørgen Nordhagen was derde.