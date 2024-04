IN BEELD: Spelers van Genk en Cercle maken statement tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een opvallend statement voorafgaand aan Genk-Cercle Brugge zaterdagavond. De spelers van beide teams liepen het veld op in T-shirts met daarop namen van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De actie kaderde in de 'We zien u'-campagne van Vlaams minister Zuhal Demir. Ook op de reclamepanelen in het stadion verschenen steunboodschappen.