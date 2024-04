BEKIJK - Romeo Vermant pakt opvallend rood: zich van geen kwaad bewust, maar toch 2x geel in zelfde fase

Een domper op een perfecte eerste helft voor Romeo Vermant én Westerlo. De spits had op het halfuur voor de 0-2 gezorgd in Mechelen en de rust was in zicht. Maar in de extra tijd kreeg Vermant plots rood: de jonge ref Arthur Denil trok 2 keer geel op 4 seconden tijd.

De rode kaart blijkt wel erg streng. Romeo Vermant weigerde eerst achteruit te stappen bij een vrijschop voor de thuisploeg, waarbij hij wel even de ref aanraakte. En toen hij na zijn eerste geel om uitleg ging vragen bij Denil, raakte hij opnieuw even de scheidsrechter aan. Hij vertelde ook nog iets. Daarop toonde Denil prompt opnieuw geel - hij had de kaart nog vast. Vermant bleef verbouwereerd achter en begreep er - samen met heel Westerlo - niets van. Voor de 27-jarige scheidsrechter was KV Mechelen-Westerlo nog maar zijn tweede wedstrijd in eerste klasse dit seizoen. In augustus floot hij Kortrijk-Eupen (1-3), waarin hij 9 gele en 1 rode kaart trok.

Westerlo-coach Bart Goor wist ook na de match niet waarom Denil rood bovenhaalde: "Als we met 11 blijven, kunnen we de wedstrijd winnen."



"Er is niets gebeurd tussen Vermant en de scheidsrechter. Ik til heel zwaar aan die rode kaart. Dat is de wedstrijd niet aanvoelen. Er gebeurt niks, er zijn geen gele of rode kaarten gevallen ervoor, het is een heel faire wedstrijd en dan fluit je de wedstrijd voor niets kapot."



"Romeo heeft niets gezegd. Oké, hij blijft staan, maar daar moet je niet zo zwaar aan tillen."



"In de tweede helft loopt de scheids zelf Madsen omver. Hopeloos vind ik het."



Goor wist dat het nadien moeilijk zou worden. "Dan krijg je doelpunten tegen, de kopjes gaan naar beneden. Dat is normaal."



"De kelk moest helemaal leeg. Dit komt hard aan voor die groep, de groep verdiende de overwinning."



"Het stond goed, tot het ongelofelijke dat is gebeurd. Als we allemaal professionals zijn, vind ik het er los over."



Ploegmaat Tuur Rommens zegt dat het team Vermant niks verwijt. "We hebben er geen item van gemaakt. Ik vond ze overbodig. Als je iets tegen de ref zegt en hij begint met kaarten te zwaaien, dat kan niet. Maar het is gebeurd."