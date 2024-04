Rode kaart met grote gevolgen: Westerlo vergooit dubbele bonus tegen KV Mechelen na uitsluiting Vermant

za 13 april 2024 20:12

KV Mechelen einde 3 - 2 Westerlo 27' - Doelpunt - Josimar Alcócer (0 - 1) 29' - Doelpunt - Romeo Vermant (0 - 2) 45+4' - Geel - Romeo Vermant 45+4' - Geel 2 - Romeo Vermant 45+5' - Geel - Tuur Rommens 19:23 - Verv. Munashe Garananga door Sandy Walsh 19:23 - Verv. Ngal'ayel Mukau door Bilal Bafdili 19:23 - Verv. Patrick Pflücke door Nikola Storm 56' - Doelpunt - Elias Cobbaut (1 - 2) 61' - Verv. Matija Frigan door Serhiy Sydorchuk 61' - Verv. Griffin Yow door Roman Neustädter 62' - Verv. Josimar Alcócer door Kyan Vaesen 66' - Doelpunt - Islam Slimani (2 - 2) 83' - Verv. Geoffry Hairemans door Norman Bassette 83' - Verv. Daam Foulon door Boli Bolingoli Mbombo 90+1' - Verv. Tuur Rommens door Edisson Jordanov 90+3' - Geel - Nicolas Madsen 90+3' - Verv. Nicolas Madsen door Allahyar Sayyadmanesh 90+3' - Own goal - Ravil Tagir (3 - 2) 90+5' - Geel - Norman Bassette Jupiler Pro League - speeldag 3 - 13/04/24 - 18:15 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 27' Josimar Alcócer 0 - 1 Josimar Alcócer 27' 29' Romeo Vermant 0 - 2 Romeo Vermant 29' 56' Elias Cobbaut 56' Elias Cobbaut 1 - 2 66' Islam Slimani 66' Islam Slimani 2 - 2 90+3' Ravil Tagir 90+3' Ravil Tagir 3 - 2

KV Mechelen heeft zaterdag drie kostbare punten veroverd tegen Westerlo. Aan de rust zag het er nochtans slecht uit voor KVM, dat twee goals in het krijt stond, maar een bizarre rode kaart voor Westerlo-aanvaller Romeo Vermant veranderde alles. Met tien man zakten de bezoekers volledig in elkaar, een owngoal in de extra tijd vervolledigde de Mechelse remonte.



KV Mechelen - Westerlo in een notendop:

Sleutelmoment: Een bizarre rode kaart kantelde de wedstrijd. Zetelend in de 0-2-voorsprong liet Romeo Vermant zich vangen. Hij weigerde achteruit te gaan bij een vrije trap van Mechelen en kreeg een eerste gele kaart. Daarna vroeg hij om uitleg, jonge ref Arthur Denil was onverbiddelijk en vooral heel streng en schotelde de spits zijn tweede gele kaart voor. Man van de wedstrijd: De inbreng van Nikola Storm op de flank was een goede zet van Hasi, hij schotelde Slimani de gelijkmaker voor en één van zijn vele gevaarlijke voorzetten werd in het slot in doel gelopen door Tagir, waardoor KV Mechelen in extremis toch nog met de overwinning ging lopen. Opvallend (1): Slimani heeft er 8 wedstrijden moeten op wachten, maar zijn geduld werd vandaag dan toch beloond. Na vele pogingen, kopte hij dan toch eindelijk zijn eerste doelpunt voor KV Mechelen binnen. Opvallend (2): De jonge ref Arthur Denil (27) eiste de hoofdrol op door de strenge rode kaart voor Vermant. Opvallend is dat Denil dit seizoen nog maar 2 wedstrijden op het hoogste niveau floot, de laatste dateerde van augustus vorig jaar. In zijn laatste wedstrijd, tussen Kortrijk en Eupen, trok hij 9 gele kaarten en 1 rode.

Scheidsrechter Arthur Denil (27) had de gele kaart nog in zijn hand en dus was het wellicht iets te makkelijk om die (te) snel nog eens de lucht in te steken voor Romeo Vermant aan het einde van de eerste helft. Het is hét moment in het duel tussen KV Mechelen en Westerlo.

Eerst bestrafte de jonge ref nog correct de vervelende koppigheid van Vermant wanneer hij niet wilde wijken bij een vrije trap voor KV Mechelen. Maar daarna leek Vermant enkel om uitleg te vragen en raakte hij even de scheidsrechter aan. Genoeg voor Denil om de kaart nog eens te geven. En zo de wedstrijd te doen kantelen.

Want het zag er nochtans zo goed uit voor Westerlo. Ondanks een snedige start van KV Mechelen, kon het toch voor het eerst onder nieuwe coach Bart Goor scoren.

Het was de jonge Costa Ricaan Alcocer die zijn coach bedankte voor zijn eerste basisplaats dit seizoen. Op het juiste moment kwam hij ingegleden op een voorzet van Yow.

En nog geen twee minuten later verdubbelde Romeo Vermant de voorsprong. En die kon zelfs nog groter zijn, maar Reynolds, Yow en Alcocer konden niet scoren. Een zetel voor Westerlo, die door de rode kaart voor Vermant vanonder het zitvlak werd weggerukt.

Invaller Storm bepalend