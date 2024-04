UAE Team Emirates beloont Tim Wellens (32) met contractverlenging na sterk voorjaar

"Ik ben erg blij dat ik bij UAE Team Emirates kan blijven en ben dan ook dankbaar voor de kans." Tim Wellens reageerde in een persbericht opgetogen over zijn nieuwe overeenkomst. "Ik vind hier een goede balans tussen persoonlijke ambities en mijn knechtenrol."

"Dat hangt natuurlijk van de wedstrijd af, maar het is wel een rol waar ik plezier aan beleef. Ik voel me vereerd om omringd te zijn door zulke goede, sterke mensen. Daarmee bedoel ik niet alleen de renners, maar ook het personeel."

"Het team is als een familie voor mij, met een positieve sfeer tijdens elke wedstrijd. Ik heb nog steeds veel ambitie om de komende jaren op het hoogste niveau te blijven presteren en veel wedstrijden te winnen met de ploeg."

Wellens, die sinds januari 2023 voor UAE rijdt, heeft er een succesvol klassiek voorjaar op zitten. De Belgische hardrijder werd tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, vierde in de E3 Saxo Classic en afgelopen woensdag nog derde in de Brabantse Pijl.

Bovendien piloteerde hij Tadej Pogacar al naar een grandioze zege in de Strade Bianche. In het UAE-shirt won hij vorig seizoen een rit in de Ruta del Sol en schreef hij ook het eindklassement van de Renewi Tour, de voormalige Benelux Tour, op zijn naam.