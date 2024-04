Mathias Vosté trekt naar schaatsteam Jumbo-Visma: "Blij dat ik één van de gelukkigen ben"

De in Brugge geboren sprinter komt over van Team Novus, een internationale schaatsploeg waar hij sinds eind 2022 deel van uitmaakte. "Dit is een heel mooie verrassing. Om eerlijk te zijn, had ik er niet meer op gerekend", zegt Vosté.

"Als buitenlander is het niet makkelijk om in een commerciële ploeg terecht te komen. Zeker als je uit een schaatsland als België komt, is het voor weinig mensen weggelegd. Ik ben blij dat ik één van die gelukkigen ben."



Het project van Jumbo-Visma overtuigde Vosté om verschillende redenen. "Zekerheid en stabiliteit zijn twee factoren die ik belangrijk vind. De afgelopen jaren trainde ik regelmatig alleen op het ijs en moest ik de kar meestal zelf trekken."



"Bij Jumbo-Visma zijn we allemaal gelijkwaardig en trekken we elkaar naar een hoger niveau door elke dag samen te trainen. Dat is iets wat ik de afgelopen jaren gemist heb."