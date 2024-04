Bas Tietema maakt met z'n ploeg WorldTour-debuut in Amstel Gold Race: "Maar we dromen van de Tour"

Zondag duikt voor het eerst de kleurrijke outfit van TDT-Unibet op in het WorldTour-peloton. De ploeg van Bas Tietema debuteert in de Nederlandse klassieker op het hoogste niveau. "Dit is een mijlpaal voor iedereen die ons verhaal volgt", vertelt de bezieler van het project. Maar Tietema droomt nog groter: "We willen in 2026 de Tour rijden".

"In 2019 zijn we begonnen met video’s maken, ons WorldTour-debuut is dan ook een grote mijlpaal voor alle fans die ons verhaal volgen."

En aan die fans is er - uiteraard - gedacht. "We organiseren een groot event voor alle fans van onze ploeg en al onze volgers. Aan de voet van de Geulhemmerberg hebben we een café gereserveerd met een parkeerplaats erbij. Daar komt een groot scherm en er zullen verschillende optredens zijn. We gaan ook een onwijs groot spandoek ophangen."

Een echte kopman is er niet voor de Amstel, maar de ploeg heeft wel verschillende pionnen die ver kunnen geraken zoals dus Jelle Johannink. "Hij reed tot 2 jaar geleden nog op clubniveau. Vorig jaar reed hij nog de Nederlandse continentale wedstrijden, nu zie je hem in de 1.pro-wedstrijden meedoen met de beste renners. Hij maakt enorme stappen en heeft nog veel potentieel."

"Als we dat zondag ook kunnen laten zien, dan is het een succesvolle dag geweest. Of we dan 10e, 15e of 20e eindigen, dat maakt dan niet uit.”

"In de Brabantse Pijl zagen we woensdag al dat Jelle Johannink als 4e boven kwam op de Moskesstraat, na Teuns, Wellens en Marijn van den Berg. Uiteindelijk wordt hij 17e, maar we hebben wel laten zien dat we diep in de finale ook echt goed zijn."

Maar TDT-Unibet is intussen veel meer dan een project op sociale media, het is een professionele wielerploeg. Met dus een strategie voor zondag.

Met Lander Loockx rijdt er zondag ook een Belg in het shirt van TDT-Unibet. “Vorig jaar kwam ik met hem in contact en vertelde hij dat hij meer op de weg wilde rijden."

"Als je kijkt naar de crossers, zie je dat ze allemaal supergoede renners zijn op de weg. Denk maar aan Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Timo Kielich. Bij Lander zien we ook veel potentieel. De Volta NXT Classic was 2 weken geleden zijn eerste wedstrijd met oortjes."



"De Amstel Gold Race rijden wordt een nieuwe stap en een heel mooie ervaring.”

En wat is de volgende stap voor TDT-Unibet? “Op WorldTour-niveau hopen we dit jaar nog de Renewi Tour te rijden, die staat op onze verlanglijst. Volgend jaar mikken we op een veel uitgebreider WorldTour-programma, met de Omloop en uiteindelijk ook de Ronde van Vlaanderen."

"Maar de ultieme droom is de Tour rijden in 2026. Daarmee zouden we ons verhaal rond maken. In 2019 zijn we begonnen met YouTube-video’s in de Tour de France. Om dan met ons eigen team op de Champs-Elysees te finishen, dat zou het summum zijn."

Hoe we in de Tour kunnen geraken? "Door een van de beste ProContinentale-ploegen te zijn in de ploegenranking.”