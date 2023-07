Wielerteam van Bas Tietema wordt ProContinentaal team: "Stap dichter bij droom"

De meeste wielerfans kennen Tour de Tietema van het YouTube-kanaal van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel. Uit liefde voor het wielrennen richtte het drietal samen met sponsor Unibet begin dit jaar een wielerploeg op.

Met de zege van de Belg Yentl Vandevelde in een rit van de ZLM Tour kende de ploeg een eerste hoogtepunt. Dat sprookje krijgt nu dus een vervolg, want de ploeg zet vanaf 2024 een stap hogerop en wordt een ProContinentale ploeg, één niveau onder de World Tour.

"Onze droom om de grootste koersen ter wereld te rijden is met de stap naar de Pro Tour een heel stuk dichterbij gekomen. We gaan aan grotere wielerwedstrijden meedoen", klinkt Tietema enthousiast.

En er is één grote droom: de Tour de France. "Het blijft het doel om vanuit de Tour verslag te doen, met onze eigen ploeg. Dat dit nu heel realistisch wordt, is een bizarre gedachte. Parijs is nu al een stuk minder ver", klinkt het.

Een eerste stap in de professionalisering is alvast gezet met een mooie aankondigingsvideo, waarin Mark Cavendish en Patrick Lefevere een gastrol krijgen.