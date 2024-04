World Athletics-premie voor olympisch goud verdeelt sportwereld: "Het gaat in tegen de geest van de Spelen"

Dat de internationale atletiekfederatie World Athletics zijn olympische kampioenen zal belonen met een cheque van 50.000 dollar, wordt niet overal op gejuich onthaald. De Belg Ingmar De Vos, toekomstig voorzitter van het ASOIF - het overkoepelende orgaan van alle olympische sportfederaties - vraagt zich openlijk af of dit de taak is van de federaties.

50.000 dollar. Dat is het bedrag dat World Athletics deze zomer zal betalen aan elke olympische kampioen in de atletiek. "Een goeie zaak", vertelde atleet Alexander Doom gisteren nog op onze website. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

"Is dat de rol van de federaties? Dat vraag ik me af", reageert Ingmar De Vos op het nieuws. De Vos is eerder deze week verkozen tot toekomstig voorzitter van het ASOIF. Dat is de overkoepelende organisatie van alle sportfederaties die op het programma van de Olympische Spelen staan.

Hij legt uit hoe het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geld uitkeert aan de verschillende sportfederaties. "Dat geld is bedoeld voor de ontwikkeling van de sport, om atleten te helpen om de Olympische Spelen te halen", klinkt het.