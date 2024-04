Spion in het peloton over cowboys in de koers: "De Lie werd vroeger halve zot genoemd, maar dat is veranderd"

vr 12 april 2024 12:10

Onze spion in het peloton is een anonieme profrenner.

Het soms onbesuisde koersgedrag van renners en de vele valpartijen hebben ook onze spion in het peloton niet onberoerd gelaten. Maar onze profrenner wil wel een kanttekening maken.

"Ik las dat Ben Hermans klaagt over het respect in het peloton. En dat vooral jonge renners steeds minder de risico's schuwen." "Maar dat is het eeuwige verhaal van renners die iets ouder worden en meer beginnen na te denken in de koers." "Het klopt wel dat de jeugd anders in de koers staat dan vroeger." "Zeker in de tijd van Ben Hermans begon je als jeugdrenner vanaf nul bij de profs. Je moest jezelf bewijzen door bidons te halen en op kop te rijden van het peloton." "Nu is dat anders: jonge renners krijgen veel meer vertrouwen, worden in hun debuutjaar als schaduwkopman uitgespeeld en moeten meer vechten voor hun plek in het peloton."

De verkeerde aanpak bij Vervaeke

"Dat de jeugd meteen kansen krijgt, is een goede zaak. Meerdere talentvolle carrières zijn in het niets vervallen door een verkeerde aanpak." "Dan denk ik bijvoorbeeld aan Louis Vervaeke. Jonge klimtalenten uit zijn tijd werden overal ingezet en verkeerd gebruikt." "In zijn eerste profjaar moest Vervaeke als klimmer Nokere Koerse rijden. Een jaar later moest hij op kop rijden in Le Samyn. Koersen die niets voor hem zijn." "In de klimkoersen kwam Vervaeke dan niet uit de verf, waardoor hij in een negatieve spiraal terechtkwam. Zonde was dat."

Dat jonge renners meer risico's nemen, is eigen aan hun leeftijd. Spion in het peloton

"Gelukkig zijn die tijden voorbij. Als je nu op het podium eindigt van de Ronde van de Toekomst, krijg je een uitgebalanceerd programma met de nodige hoogtestages." "Dus het is alleen maar positief dat de jeugd nu beter begeleid wordt. Ze zijn daardoor al op jonge leeftijd heel sterk en moeten het vak niet meer leren." "Dat ze dan ook wat meer risico's nemen, is eigen aan hun leeftijd. Ik herinner me dat ze Arnaud De Lie in zijn eerste profjaar een halve zot noemden in het peloton." "Maar nu is De Lie veel voorzichtiger. Als 21-jarige zie je geen gevaar. Maar naarmate je ouder wordt en wekenlang hebt thuisgezeten met blessures, ga je anders in het leven staan. Je begint na te denken en wordt voorzichtiger. Ook bij De Lie was dat zo."

Louis Vervaeke in zijn debuut bij Lotto.

Dan moet je maar gaan gravelbiken

"Zelf reken ik me niet meer tot de jongste renners." "Maar als ik op een cruciaal punt moet vechten voor mijn plekje in het peloton, rijd ik ook met oogkleppen." "Je moet jezelf niet heiliger voordoen dan de paus." "Het peloton is een verzameling van alfamannetjes die allemaal op de juiste plek willen zitten." "Als je niet meer wil vechten voor je positie in het peloton, dan moet je maar gaan gravelbiken. Dat is de wrede realiteit van de koers."

Ploegleiders schreeuwen vaak onnodig in de oortjes. Spion in het peloton

"Ik moet wel bekennen dat de opmars van VeloViewer zorgt dat er nog agressiever wordt gekoerst. Met minder en minder respect voor elkaar." "Vroeger had je enkel een roadbook waarin 10 punten werden aangeduid waar het kon gebeuren." "Met VeloViewer schuimt de ploegleiding voor de koers het hele parcours online af. Ze checken overal live hoe de wind staat. En uit angst om iets te missen, duiden ze 35 punten aan waar er iets kan gebeuren." "Dat zorgt voor heel veel stress en chaos in het peloton." "Die stress wordt dan nog eens overgedragen via de oortjes. Ook in ons team wordt er stevig geroepen door de ploegleiders. Vaak onnodig."

Het peloton is meer en meer opgejaagd wild.

Springen op fietspaden

"Ik merk trouwens ook dat er weer meer gesprongen wordt op fietspaden, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden." "Normaal geldt de regel: je mag op het fietspad rijden als dat in het verlengde van de weg en op hetzelfde niveau ligt." "Zodra je moet springen, is het niet toegestaan om op het fietspad te gaan rijden." "Maar in Vlaanderen is de infrastructuur van de fietspaden zo slecht, dat die regel voor interpretatie vatbaar is." "Zelf zal ik nooit als eerste op een fietspad springen. Maar als ik het de rest zie doen, doe ik mee. Je moet je niet heiliger voordoen dan je bent." "Uiteindelijk blijft het in alle situaties de verantwoordelijkheid van de renners om aan risico-analyse te doen." "Je bent een volwassen persoon die voor zichzelf moet uitmaken of hij risico's wil nemen of niet."