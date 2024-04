Julian Alaphilippe verzweeg breukje in kuitbeen: "Foute keuze van mij om te koersen"

De voorbije weken werd dat nieuws niet gedeeld. "Ik heb er niets over gezegd omdat ik niet wilde dat men dacht dat ik iets verzon", legt hij uit. "Maar ik heb veel last gehad na die val."

De kopman van Soudal - Quick Step zakte met zijn ploegmaats door het ijs, maar in een gesprek met Le Parisien geeft de tweevoudige wereldkampioen een verklaring: bij zijn val in de Strade Bianche had Alaphilippe een breuk in zijn kuitbeen opgelopen.

Julian Alaphilippe leek even zijn neus aan het venster te steken met een 9e plaats in Milaan-Sanremo, maar tijdens de kasseiklassiekers speelde hij geen enkele rol van betekenis.

Het was een verkeerde beslissing om deel te nemen aan de klassiekers. In die zware koersen moet je sowieso 100 procent zijn. Met mijn blessure was dat onmogelijk.

Alaphilippe klopte na La Primavera aan bij de medische staf na aanhoudende kniepijn en extra onderzoeken brachten de breuk aan het licht. "Dat verklaart waarom de pijn bleef."

Volgens de Fransman was de pijn "niet ondraaglijk", maar was er wel sprake van "irritatie". "De ploeg liet mij beslissen of ik de Vlaamse koersen zou rijden of niet."

Alaphilippe hield de lippen stijf op elkaar ondanks de brandjes met zijn ploegmanager Patrick Lefevere.

"Ik was gemotiveerd en ik wilde niet passen na al mijn inspanningen, maar ik had me moeten verzorgen. Maar nu ligt het achter ons."