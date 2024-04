Dan toch een staart(je): Kayembe en Madsen 2 wedstrijden geschorst, coaches van Genk en Westerlo vrijuit

Het opvallende een-tweetje in de slotminuten van de wedstrijd in Westerlo krijgt dan toch een stevige staart. Genk-linksachter Joris Kayembe wordt net als Nicolas Madsen, middenvelder bij de thuisploeg, voor 2 duels geschorst na de actie in de salonremise. Beide clubs krijgen ook een boete van 7.500 euro opgelegd door het Disciplinair Comité. Opvallend: de betrokken coaches krijgen enkel een berisping.