Na korte rustpauze naar Italië: Tim Merlier mag zich opmaken voor tweede deelname aan Giro

Tim Merlier zijn agenda is volzet tussen 4 en 26 mei. De sprinter van Soudal-Quick Step trekt naar Italië voor zijn tweede deelname aan de Giro. Ploegbaas Patrick Lefevere bevestigde dat nieuws. Na zijn val in Parijs-Roubaix krijgt de Belg een korte rustpauze, waarna hij mag opbouwen naar de rittenkoers.

Een nieuw doel na de onfortuinlijke passage in Parijs-Roubaix. Daar was Tim Merlier nog kopman bij de ploeg Patrick Lefevere, maar kwam hij ten val.

De sprinter van Soudal - Quick Step krijgt een korte rustpauze om te recupereren en bereidt zich dan voor om naar Italië te trekken.

Het wordt de tweede deelname van de 31-jarige Merlier aan de Giro. In 2021 kwam hij ook aan de start. Hij won toen de tweede etappe, maar verliet de koers na tien ritten.

De snelle man moet er "The Wolfpack" aan dagzeges helpen. Dit seizoen mocht Merlier al 7 keer vieren: de Scheldeprijs, Nokere Koerse, drie etappes in de UAE Tour en twee etappes in de AlUla Tour.