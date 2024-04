BEKIJK - Verrassend de beste bij Visma, maar slinks manoeuvre leverde Tim van Dijke nog declassering op

De gebroeders Van Dijke zorgden tijdens Parijs-Roubaix voor een welgekomen lichtpuntje bij het gehavende Visma-Lease a Bike.

De Nederlandse tweeling (24) had door de afwezigheid van de vele kopmannen en pech bij het gele blok carte blanche gekregen op de kasseien in Noord-Frankrijk. Een rol die de meesterknechten van Wout van Aert en co. niet gewoon zijn, maar wel in dank aannamen.



Sterker nog: het duo was de volledige wedstrijd niet uit de kop van de koers weg te slaan. Toen Van der Poel een eerste keer doortrok in het Bos van Wallers was Mick van Dijke verrassend genoeg een van de drie renners die in zijn zog konden volgen. Zijn broer Tim nestelde zich in het eerste achtervolgende groepje.



Een pas de deux die het duo tot in Roubaix danste. Wanneer Tim ging, bleef Mick zitten, wanneer Mick ging, wachtte Tim zijn beurt af. Zo zag Mick zijn broer - die in een groepje voor hem reed - met een ultiem manoeuvre op de piste in Roubaix naar een achtste plaats springen.