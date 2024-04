Onherkenbaar Anderlecht zoekt naar pijnpunten in Brugge: "Weet niet goed wat er gebeurde, om eerlijk te zijn"

ma 8 april 2024 06:00

Offdays in volle titelstrijd komen altijd hard aan. Zo ook de 3-1-nederlaag van Anderlecht in Jan Breydel. Na de wedstrijd zochten spelers en coach naar de oorzaken van de zwakke wedstrijd tegen Club Brugge. "We legden niet genoeg intensiteit op de mat", stelt kapitein Jan Vertonghen.

"Ik weet niet goed wat er gebeurde, om eerlijk te zijn", krabt Anders Dreyer in zijn haren na een bleek vertoon van Anderlecht op Jan Breydel. De voorbije weken blonk paars-wit steeds uit in inzet en efficiëntie. Tegen Club Brugge bleven beide factoren achterwege. "We hebben niet de intensiteit op de mat gelegd die Brugge wel bracht vanaf seconde 1", legt kapitein Jan Vertonghen de vinger op de wonde. "We wilden er voetballend onderuit komen, maar dat lukte niet." Zijn Deense ploeggenoot - en doelpuntenmaker - vult aan: "Het is onze eigen schuld, we hebben niet hard genoeg gevochten. Dus hebben we verdiend verloren vandaag", luidt de conclusie.

We moeten ons geen illusies maken: we wisten dat we er niet zouden doorheen fietsen. Jan Vertonghen