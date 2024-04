Voor Joshua Tarling (20) is Parijs-Roubaix geëindigd op 127 kilometer van de finish. De Brit werd na materiaalpech op sleeptouw genomen door zijn volgwagen, maar de plakbidon was te opzichtig en werd opgemerkt door de jury. Die zette de Europese tijdritkampioen zonder pardon uit de Hel. Een jeugdzonde, al moet vooral zijn ploegleiding in de spiegel kijken.