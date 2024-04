Beerschot heeft promotie naar Jupiler Pro League voor het grijpen: "Maar we houden de voetjes op de grond"

Na het gelijkspel van concurrent Lommel kan Beerschot zich vanmiddag verzekeren van de promotie naar de Jupiler Pro League. Voorzitter Francis Vrancken blijft er voorlopig rustig bij. "We zijn er nog niet", klinkt het in De Ochtend op Radio 1.

Beerschot heeft dit seizoen bijna voortdurend bovenaan gekampeerd. "Dat had niemand verwacht na ons kleurloze seizoen vorig jaar. Maar dat heeft ons wel veel prestatiedrang gegeven. We hebben het tot nog toe redelijk goed gedaan."

"Het zou fantastisch zijn om voor de zoveelste keer in de laatste 10 jaar een promotie te kunnen vieren. We zijn enthousiast, maar ook realistisch. Er komen nog moeilijke wedstrijden aan. We houden de voetjes op de grond", blijft voorzitter Francis Vrancken er rustig bij.

Winnen in Oostende: als Beerschot daar later vandaag in slaagt, is de promotie naar de Jupiler Pro League een feit. Er promoveren dit seizoen immers 2 ploegen naar de hoogste afdeling.

Als we promoveren, zullen we ons moeten versterken. Op dit moment zijn we niet klaar voor de hoogste afdeling.

Is dit Beerschot klaar voor een stapje hogerop? Vrancken wil opnieuw niet vooruitlopen op de feiten. "We zijn er nog niet. We focussen eerst op dit seizoen. Er volgen nog 3 zeer moeilijk wedstrijden."

"Maar als we promoveren, zullen er beslissingen genomen moeten worden. De competitie in de hoogste afdeling is anders. Dan zullen we ons moeten versterken. Op dit moment zijn we daar niet klaar voor. Mochten we promoveren, dan is er werk aan de winkel."

Kan de overname die op til is de club daarbij een duwtje in de rug geven? "Het bestuur werkt hard aan dat dossier, al kan ik daar op dit moment weinig over zeggen. We hopen op korte termijn wel met goed nieuws te komen."