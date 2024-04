Revaliderende Wout van Aert: "Ik begin me weer wat de oude te voelen"

Een dag voor hij had willen schitteren in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert een update gegeven over zijn revalidatie. "Ik hoop snel weer op mijn fiets te kruipen, maar op dit moment gaat alle focus naar mijn herstel", laat hij weten vanuit Knokke-Heist, waar hij van de nood een deugd maakt.

Wout van Aert had in de paasvakantie willen schitteren in de klassiekers, maar het is Knokke-Heist geworden voor de onfortuinlijke renner. Vanuit het vakantieoord brengt hij zijn volgers op de hoogte van zijn herstel.

"9 dagen na mijn operatie begin ik me weer wat de oude te voelen", schrijft Wout van Aert op Instagram.

"Ik hoop snel weer op mijn fiets te zitten, maar momenteel heeft het volledige herstel van mijn wonden en botten de absolute prioriteit", dixit de renner, die op de foto met zijn hond op een balkon zit.