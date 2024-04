Maaseik smeert Roeselare eerste play-offnederlaag aan in spannend voorsmaakje van titelfinale

Maaseik heeft het mentale voordeel in aanloop naar de titelstrijd in de Belgische hoogste klasse. In eigen veerden de Limburgers recht nadat Roeselare set 1 won. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe, maar Maaseik toonde zich efficiënter op de belangrijkste momenten. Resultaat: 3-1, wat ook de eindstand was in Aalst-Menen.

Elke set opnieuw kwam het aan op de details.

Zowel landskampioen Roeselare als uitdager Maaseik volleybalden precies in de topper. Een lage foutenlast en een hoog scoringspercentage zorgde voor een aangename en vlotte pot volleybal.

Uiteindelijk zou een opslagmisser in money time de Limburgers zuur opbreken in set 1. Met een pegel door het midden van Pieter Coolman deelde Roeselare de eerste tik uit: 23-25.

Maar dan nam de thuisploeg de regie over. Al bleef het verschil tussen de ploegen nauwelijks zichtbaar. Daar was een felbevochten tweede setbal in set 2 het toonbeeld van.

Na een zoveelste aanvalspoging van Maaseik klopt Francisco Iribarne dan toch het blok van Roeselare. 25-23.

De trein leek vertrokken, want in de derde set maakte Roeselare wat foutjes: 25-22. Niet dat het daarom geen vijfsetter kon worden. Bij 24-24 in set 4 kon de wedstrijd nog alle richtingen uit, maar uiteindelijk triomfeerde Maaseik na een ace op matchbal.

3-1, een zoet voorproefje op de titelstrijd die erg spannend belooft te worden.