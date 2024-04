Wanneer is Beerschot kampioen? En wie kan promoveren? Zo liggen de kaarten in Challenger Pro League

Ook de Challenger Pro League nadert zijn ontknoping. Beerschot heeft de beste papieren in handen en kan dit weekend de promotie en/of de titel al pakken. Maar hoe zit het voor de andere ploegen? Kan Zulte Waregem nog promoveren bijvoorbeeld? Wij zetten alles op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie nog eens op een rij.

De clubs in tweede klasse hebben nog drie matchen in hun reguliere competitie te spelen. Beerschot, met trainer Dirk Kuyt, is de autoritaire leider, daarna volgt een heel kransje clubs met Lommel, Dender, Deinze en Patro Eisden. Op plek 6 staat Zulte Waregem met 44 punten.

Maar hoe werkt het systeem weer in de Challenger Pro League? Een korte samenvatting.

Er zijn twee rechtstreekse stijgers. En onderaan het klassement zijn er ook twee rechtstreekse dalers.

Maar ook in tweede klasse zijn er play-offs voor de clubs van plaats 3 tot en met plaats 6. Die verlopen in een knock-outsysteem. Nummer 3 speelt tegen nummer 6, nummer 4 tegen nummer 5. Wie deze knock-out wint, speelt dan nog een barrage (uit en thuis) tegen het nummer drie uit de Relegation Play-offs in 1A. De winnaar van dat duel blijft/stijgt naar 1A.

Nog een kanttekening: belofteteams kunnen wel degraderen, maar ze kunnen niet promoveren. Op dit moment staat er geen U23-team in de top 6.