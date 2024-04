Mikkel Hansen (36), de beste handballer van zijn generatie, neemt deze zomer afscheid van zijn sport

Het einde van een tijdperk voor elke handbalfan.

Mikkel Hansen heeft op een persconferentie aangegeven dat "deze zomer het juiste moment is om afstand te nemen van de sport". De Deen wil stoppen op een hoogtepunt, terwijl hij nog plezier vindt in zijn sport.

Eerst wil hij met Denemarken nog eens uithalen op de Spelen in Parijs. "Daar zou ik graag spelen", deelde de 36-jarige linksback met een loeiend sterke rechterarm. Dan moet hij wel volledig herstellen van een liesblessure.

In 2005 zette Hansen zijn eerste stappen in het profhandbal. Na passages bij Barcelona en Kopenhagen, verhuisde hij in 2012 naar Paris Saint-Germain. Een absolute grootmacht in de sport, waar hij een wereldster werd.

Voor zijn nationale ploeg scoorde hij maar liefst 1.350 goals. Hansen loodste de Denen naar olympisch goud in Rio, werd drie keer wereldkampioen en een keer Europees kampioen.

Zijn scorend vermogen en leiderschap maakten van hem een levende legende, zijn hoofdband en lange haar bezorgden Hansen een iconische status.

Het icoon zal vanaf zomer 2024 in alle rust kunnen terugkijken op zijn geslaagde carrière, al dan niet met een medaille in Parijs.