"Welkom lieve Ellie": Thibaut Courtois en Mishel verwelkomen dochtertje

Thibaut Courtois is opnieuw papa geworden. Zijn vrouw Mishel Gerzig is op 30 maart bevallen van hun eerste kindje. Dat nieuws maakte het koppel vandaag bekend. "Welkom, lieve Ellie", schreef Courtois op Instagram bij een foto van hun handen. Voor de doelman van Real Madrid is het zijn derde kind, hij heeft al een zoon en een dochter uit een vorige relatie.