Tegenvaller voor Antwerp: doelman Butez komt dit seizoen niet meer in actie door breukje in hand

Antwerp moet de Champions' Play-offs afwerken zonder Jean Butez. De doelman liep zaterdag een breukje op in zijn hand en komt na een operatie niet meer in actie dit seizoen.

Jean Butez (28) werkte zaterdag wel nog de wedstrijd tegen Anderlecht af, maar onderzoek na de 1-0-nederlaag van Antwerp heeft een breukje in de hand van de doelman aangetoond.

Butez ging gisteren onder het mes in het AZ Monica in Deurne en moet een streep trekken door de Champions' Play-offs. Hij komt dit seizoen niet meer in actie.

Coach Mark van Bommel zal in de play-offs moeten rekenen op tweede doelman Senne Lammens (21).