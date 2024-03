Oost-Afrika boven op WK veldlopen: Jacob Kiplimo en Beatrice Chebet verlengen wereldtitel

Net als in de afgelopen jaren hebben de Afrikanen de sloophamer bovengehaald op het WK veldlopen. In Belgrado gingen alle medailles naar Oost-Afrika. Jacob Kiplimo (Oeganda) en Beatrice Chebet (Kenia) verlengen hun wereldtitel.

Absoluut geen verrassingen op het WK veldlopen in Belgrado. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen greep de titelverdediger opnieuw de macht.

Zo mocht Jacob Kiplimo - vorig jaar al de snelste in Australië - weer vieren bij de mannen. Het was nochtans de Keniaan Gideon Rono die als een speer vertrok en een vroege voorsprong uitbouwde.

Rono kende uiteindelijk nog een stevige terugval en strandde op plek 8. Kiplimo had beter ingedeeld en toonde in de slotronde zijn overmacht. De 23-jarige Oegandees haalde het voor de Ethiopiër Berihu Aregawi (vorig jaar ook al tweede) en de Keniaan Benson Kiplangat.

Bij de vrouwen werd het een eenzijdiger verhaal. Al snel werd duidelijk dat Kenia alle schavotjes zou opeisen. De Keniaanse vrouwen acteerden buiten categorie en claimden plekken 1 tot en met 5.

Uiteindelijk was titelverdedigster Beatrice Chebet de sterkste. Landgenotes Lilian Kasait Rengeruk en Margaret Chelimo Kipkemboi mochten mee op het podium.

Europeanen moesten we iets verder in de uitslag zoeken. Bij de mannen was de Spanjaard Thierry Ndikumwenayo (9e) de beste, bij de vrouwen de Noorse Karoline Bjerkeli Grovdal (14e).