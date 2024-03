BEKIJK - Timo Kielich wint een rondje draaien en keren door de Limburgse heuvels

De Volta Limburg (nu: NXT) Classic is een beetje het kleine broertje van de Amstel Gold Race, weliswaar met een iets bescheidener deelnemersveld.



Uit een kopgroep van tien renners waagde Pascal Eenkhoorn op zo'n 15 kilometer van de finish zijn kans. De Nederlander van Lotto-Dstny kreeg nooit veel voorsprong, ook al stopte Harm Vanhoucke achter hem af.



Timo Kielich maakte van de laatste beklimming van de dag, de Moerslag, gebruik om naar Eenkhoorn te rijden. Ondanks het kleine verschil met de achtervolgers, waar ook 2 renners van Alpecin-Deceuninck als remmende factor werkten, gingen de twee de finale in.



Omdat Eenkhoorn wist dat Kielich op papier de snelste was, werkte hij in de laatste kilometers niet meer mee. Aan de uitkomst veranderde dat niets, want Kielich liet zich op de kasseitjes niet verrassen.

"Dit parcours is perfect om een hele dag koers te maken", zei winnaar Kielich, die zijn ploegmaat Kaden Groves opvolgt. "Het was een beetje pokeren op het einde, maar ik wist dat ik op mijn sprint kon rekenen."