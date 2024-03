Roeselare en Maaseik lijken zich alweer te mogen opmaken voor klassieke titelkraker

De titelstrijd in het volleybal lijkt alweer uit te draaien op een confrontatie tussen landskampioen Roeselare en vicekampioen Maaseik. Met zeges tegen Leuven en Aalst lijkt de spanning weg in de play-offs.

Aalst had nog een laatste strohalm om de titelfinale in het volleybal te halen, maar dan moest het wel Maaseik klein krijgen. Al snel werd duidelijk dat die opdracht niet haalbaar was.

Maaseik liet geen set liggen in Aalst en haalde het met 0-3. De Limburgers lijken zo goed als zeker van een plekje in de finale.

Daarin nemen ze het hoogstwaarschijnlijk op tegen titelverdediger Roeselare, dat nog altijd geen wedstrijd verloor in de play-offs.

Toch toonde tegenstander Haasrode-Leuven dat de landskampioen niet onklopbaar is: voor de 4e keer in de play-offs werd Roeselare tot een vijfsetter gedwongen.

Roeselare en Maaseik delen de eerste plaats met 22 punten en staan op een zucht van de finale. Alleen Leuven mag nog een sprankeltje hoop koesteren, al lijkt dat eerder valse hoop met nog 3 speeldagen te gaan.