Kersvers trainer Yannick Ferrera gelooft in redding van geplaagd RWDM: "Alles is nog mogelijk"

Yannick Ferrera wacht de lastige taak om RWDM dit seizoen in de hoogste voetbalklasse te houden. Het team uit Molenbeek beëindigde het reguliere seizoen op de laatste plaats. "Maar ik zou hier niet zijn als ik er niet in zou geloven", vertelde de 43-jarige trainer bij zijn voorstelling.

"We staan maar op een punt van de barrages. Alles is nog mogelijk"

Dat is de duidelijke boodschap van Yannick Ferrera, die na buitenlandse omzwervingen weer klaar is voor een degradatiestrijd in de Jupiler Pro League.

"Ik zou hier niet zijn als ik er niet in zou geloven. We zullen alleen een ander gelaat moeten tonen. Iedereen moet in dezelfde richting kijken", meent de kersverse T1 van RWDM.

Ferrera ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie onder voorwaarden. "De laatste tijd had ik meerdere contacten, maar niets sprak mij echt aan. Hier was dat echter wel het geval. Terugkeren naar mijn stad en iets neerzetten wat niemand voor mogelijk acht, dat prikkelt mij."

Zijn laatste job als T1 was bij het Saoedische Al-Riyadh in de zomer van 2023. Hij bleef 2,5 maanden bij de club uit een land dat fel onder vuur ligt wegens mensenrechtenschendingen.

"Het is niet het land zoals men het afschildert. Ik heb er vier jaar doorgebracht. Het is een land waar het goed leven is. Ik ben heel blij na 5,5 jaar terug in België te zijn", benadrukte Ferrera.