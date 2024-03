Matje zonder matje: Van der Poel snijdt Vlaams voorjaar aan zonder nektapijt

Mathieu van der Poel heeft woord gehouden: wanneer hij weer in het land is, zou hij langs de kapper passeren. Op training is de wereldkampioen alvast gespot met een frisse coupe, zonder nektapijt.

Mathieu van der Poel was de voorbije winter met een nektapijt in het veld verschenen. Afgelopen zaterdag koerste hij er nog mee in Milaan-Sanremo.



Nu hij weer in het land is, heeft Van der Poel er de schaar in laten zetten. Op een kasseihelling is Matje gespot zonder matje.

Ook in een Gentse koffiebar werd hij gekiekt zonder spoiler.