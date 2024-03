Einde van een tijdperk: Nike verdringt Adidas bij de Mannschaft

Nike trok al langer aan de mouwen van de Duitse voetballers en voetbalsters. Nu is het zover.

Met een deal vanaf 2027 stoten de Amerikanen Adidas van de troon in eigen land. Sowieso tot 2034 zullen de Duitsers met de swoosh en niet met de 3 strepen voetballen.

"Nike kwam financieel veruit met het beste bod", reageert Holger Blask, de CEO van de Duitse voetbalbond.

Adidas en de nationale ploeg van Duitsland zijn bijna synoniemen. De mannen veroverden hun 4 Wereldbekers en 3 Europese titels allemaal in uitrusting van het bekende sportmerk. De vrouwen speelden 2 Wereldbekers en 8 Europese titels bij mekaar in een outfit van Adidas.

"Het Duitse voetbal heeft erg veel te danken aan Adidas", stelt DFB-voorzitter Bernd Neuendorf. "Tot eind 2026 zullen we ons uiterste best doen om die succesvolle samenwerking in de verf te zetten."

Komende zomer vindt het EK voor mannen plaats in Duitsland. De Duitse voetbalbond telt 7 miljoen leden.