Alexander Hendrickx zal bondscoach Van den Heuvel missen na Parijs: "Hij gaat voor iedereen door het vuur"

do 21 maart 2024 20:13

Na bijna 10 jaar en ontelbare successen samen beleefd te hebben, ziet Alexander Hendrickx zijn bondscoach met pijn in het hart vertrekken. Michel van den Heuvel zwaait na de Spelen in Parijs af bij de Red Lions. "Het zal wel in zijn hoofd spelen om daar te eindigen met een gouden plak", deelt de verdediger.

Officieel kregen de Red Lions van Michel van den Heuvel zelf het nieuws van zijn vertrek te horen in de huddle deze ochtend. Officieus ging het gerucht al even de ronde in de hockeywereld. "Toch vind ik het wel jammer, want we hebben al hele mooie momenten samen beleefd", vertelt Alexander Hendrickx. "Ik ga hem zeker missen." Sinds 2015 was Van den Heuvel aan de slag bij de Belgische hockeymannen. Eerst als T2, dan als hoofdcoach. "Hij heeft een hele grote impact. Vooral door het vuur dat hij in de groep brengt, in trainingssessies en op wedstrijden. Hij wil altijd het onderste uit de kan halen. Als je een moment niet scherp bent op training, heb je het wel gehoord."

De mensen uit de buitenwereld zien hem sneller als een brute persoon, maar hij neemt zijn spelers heel hard in bescherming. Alexander Hendrickx