WK gravel trekt door Brabantse Wouden van Halle naar Leuven

Het parcours van het WK gravel tussen Halle en Leuven is vandaag officieel voorgesteld. Het Nationaal Park Brabantse Wouden vormt het decor voor de wedstrijd. "Het gebied is een waar paradijs voor wie houdt van onverharde gravelstroken". Ook het EK/BK gravel van september vorig jaar, toen Jasper Stuyven als eerste over de meet kwam, deed verschillende van die stroken aan.

De renners die vorig jaar aan de start stonden van het EK gravel in Leuven zullen op het WK dit jaar niet voor grote verrassingen komen te staan. Zij zien een heel deel van dezelfde stroken terug.

Het WK start - anders dan het EK - in Halle. Daarna trekt de karavaan naar de Brabantse Wouden, met passages in het Hallerbos, het Zoniënwoud, het Mollendaalbos, Meerdaelwoud en Heverleebos. De finish is in Leuven.

"Dit gebied is een waar paradijs voor wie houdt van onverharde gravelwegen, monumentale bomen en pittige hellingen in holle wegen die diep in het landschap snijden", stelt de organisatie.

Op zaterdag 5 oktober is het aan de elite vrouwen, een dag later aan de mannen. De vrouwen rijden 133 kilometer, de mannen 179 kilometer.

De voorbije twee edities van het WK gravel vonden steeds plaats in de Italiaanse regio Veneto. Vorig jaar kroonden Katarzyna Niewiadoma en Matej Mohoric zich tot wereldkampioenen.

Zelf het parcours gaan verkennen? Ontdek de route hier.