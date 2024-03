Cian Uijtdebroeks is klaar voor Catalonië na spoedcursus Visma-Lease a Bike: "Alles is hier afgewogen en daar houd ik van"

ma 18 maart 2024 11:07

Hoe zou het nog zijn met Cian Uijtdebroeks? Een dikke 3 maanden na zijn geruchtmakende overstap naar Visma-Lease a Bike is er minder rumoer rond het Belgische klimtalent. Maar geen nieuws is goed nieuws, zo blijkt. "Ik voel me hier echt thuis", glundert een immer goedlachse Uijtdebroeks aan de vooravond van de Ronde van Catalonië, zijn "eerste echte doel van het seizoen".

De overstap van Cian Uijtdebroeks van Bora-Hansgrohe naar Visma-Lease a Bike deed deze winter heel wat stof opwaaien. Enkele maanden later is de rust teruggekeerd. In het peloton, maar ook in het hoofd van de hoofdrolspeler: "Ik ben echt terechtgekomen in een familie", vertelt Uijtdebroeks over zijn intrede bij het grote Visma-Lease a Bike. "Van buitenaf is de perceptie misschien wat anders, maar er heerst echt een zeer familiale sfeer. Ik voelde me er meteen thuis."

Je voelt dat iedereen van het team mij beter wil maken. Cian Uijtdebroeks

Niet alleen persoonlijk, maar ook sportief lijkt het huwelijk voorlopig een match made in heaven.

"Iedereen is hier zeer gedisciplineerd en alles wordt afgewogen. Daar moet je van houden, maar daar was ik ook wel naar op zoek, natuurlijk. En ik merk dat die aanpak me ook effectief ligt." En ook aan rolmodellen geen gebrek voor de beloftevolle Belgische klimmer.



"Ik mis nog veel ervaring en dan heb je met tweevoudig Tourwinnaar Jonas (Vingegaard, red) natuurlijk het perfecte voorbeeld in je ploeg. Ik heb het geluk dat hij ook nog eens een heel rustige persoon is die zijn passie en ervaring met mij wil delen. Ik heb al veel opgestoken van hem."

Zo stond Uijtdebroeks dit seizoen al twee keer - in Tirreno-Adriatico (7e) en O Gran Camino (5e) - aan de start van een rittenkoers. Twee keer met Vingegaard aan zijn zijde.

"Beide koersen waren op zich geen doel, maar het was wel heel leerzaam om met zo'n kopman te koersen. Je voelt ook dat iedereen van het team mij beter wil maken."

Uijtdebroeks als schaduwkopman naast Vingegaard.

Krachtmeting in Catalonië

De volgende stap in het Plan Cian bij Visma-Lease a Bike is de Ronde van Catalonië, die vandaag van start gaat.

"Het is mijn eerste échte doel van het seizoen", wrijft hij zich in de handen. "Ik wil er toch proberen om een goed klassement te rijden."

Deze keer zal Uijtdebroeks niet acteren in de schaduw van Vingegaard, maar er staat wel een ander fenomeen aan de start: Tadej Pogacar.

"Tja, de winnaar is al bekend, zeker?", grapt hij. "Als ik zie dat hij aan het instorten is, zal ik niet twijfelen om te gaan. Maar ik vrees dat het toch andersom zal zijn."

Toch staan er kleppers genoeg aan de start voor een krachtmeting, denk maar aan Vlasov, Quintana, Mas, Almeida, Bernal, Thomas, Carthy, Martinez, Landa, Van Wilder, Van Gils, Simon Yates ...

"Inderdaad, er is een heel brede groep aanwezig om onderling te strijden voor die ereplaatsen", denkt ook Uijtdebroeks. "Het zal zeker een mooie strijd opleveren."



Uijtdebroeks heeft zijn plekje gevonden in de gele stoomtrein.