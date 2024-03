De sterren voor Milaan-Sanremo: kan trio van Lidl-Trek zich mengen in titanenduel?

Het eerste optreden van wereldkampioen Mathieu van der Poel is meteen ook een eerste duel met Tadej Pogacar. Maar in Milaan-Sanremo liggen traditioneel meerdere kapers op de kust. Bekijk hier onze sterrenverdeling.

Ze krijgen van alle juryleden 3 sterren. Geen wonder, want hun speelkameraadje Wout van Aert is er niet bij in La Primavera.



Titelverdediger Mathieu van der Poel laat vandaag voor het eerst zijn regenboogtrui blinken op de weg. Gissen naar zijn conditie is niet nodig, want volgens zijn trainingsmakker Freddy Ovett ging Van der Poel snoeihard de laatste weken.

Grote uitdager van de wereldkampioen wordt zijn maatje Tadej Pogacar. De Sloveen pakte 2 weken geleden al uit met een imposante solo van 81 kilometer in de Strade Bianche.

Als Van der Poel of Pogacar op het hoogste schavotje staat, hebben ze samen 10 monumenten in hun trofeeënkast staan. De tussenstand is momenteel 5-4 voor Pogacar.