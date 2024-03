BEKIJK: Darwin Billiet schrijft trampolinegeschiedenis met Belgisch wereldbekergoud in Alkmaar

Darwin Billiet heeft ons land voor de allereerste keer een gouden medaille bezorgd op de Wereldbeker trampoline. In Alkmaar (Nederland) was onze landgenoot zowel in de kwalificaties als in de finale de beste.

Billiet pakte woensdag uit met de topscore van 57.215 punten en deed gisteren in de finale bijna even goed met 57.190.

Daarmee bleef de 20-jarige turner van Lenig & Vlug Beveren-Leie de Oezbeek Mirskochid Chasabojev (57.095) 1 tiende voor. De Duitser Miguel Feyh mocht met 56.930 mee op het podium.



Er was nog een medaille voor België: Rien Denolf en Brent Deklerck van WIK Oostende pakten brons in de synchroondiscipline.



Er was nog een 4e Belgische trampolinespringer in Nederland. Florian Vandenberghe en Billiet haalden de finale van de synchrooncompetitie niet.



Het is voor de Belgen nu uitkijken naar het EK begin april in Portugal.