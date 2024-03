"Bij elke andere club ter wereld lag Kompany al lang buiten"

Vincent Kompany en z'n team Burnley kregen dit weekend opnieuw een uppercut te verwerken. In de toegevoegde tijd gaven ze een voorsprong nog uit handen tegen West Ham. Het 2-2-gelijkspel betekent een wereld van verschil in de strijd tegen de degradatie die, op 10 speeldagen van het einde, gestreden lijkt. Dat beseft ook Matt Scrafton van de Burnley Express.

"En ook in een gelijkaardige zaak met Everton is het laatste woord nog niet gezegd", gaat de Britse reporter voort.

"Realistisch gezien is het voorbij, maar er is nog een strohalm. Nottingham Forest kan nog 6 punten verliezen (door overtreden van financial fair play regels, red) en dan bedraagt de kloof maar 4 punten."

Met nog 10 wedstrijden te spelen en 10 punten in het krijt op de nummer 17 lijken de Premier League-dagen van The Clarets geteld, hoewel...

"Iedereen dacht dat we eindelijk, sinds 23 december vorig jaar, nog eens gingen winnen. Dit voelt eigenlijk meer aan als een nederlaag, het is echt een mokerslag."

"This is terrible", zucht Matt Scrafton. De Burnleyvolger van The Burnley Express vreest dat de degradatie uit de hoogste afdeling nu zo goed als onafwendbaar is.

"Het was eigenlijk niet ingecalculeerd dat Burnley vorig seizoen al zou promoveren. Dat ze nu zakken is erg, maar geen drama, want op zich gaat het bestuur ervan uit dat ze meteen weer promoveren en dat het team dan pas competitief zal zijn voor de Premier League."

"Bij eender welke andere club lag Vincent Kompany al lang buiten. Maar nog steeds hoor ik uit alle hoeken binnen de club, zowel in het bestuur als bij de supporters, dat de manager nog altijd untouchable is", bekent Matt Scrafton.

"De fans weten dat Kompany zich verbonden heeft aan de club voor een langere periode en dat hij zal blijven, ook al zakt Burnley. Hij is hier niet voor het geld of de faam, hij wil dat zijn project slaagt. Dat siert hem en dat appreciëren de fans ook", maakt de verslaggever van The Burnley Express duidelijk.



Maar aan de andere kant heeft Vince The Prince geen andere optie dan met het zinkende schip tenonder te gaan als een echte kapitein. Aan het begin van het seizoen waren er nog geruchten over interesse van Tottenham of Chelsea, maar welke club zit nu nog te springen om Vincent Kompany binnen te halen?

"Laat ons hopen dat er lessen getrokken worden uit dit rotseizoen", sluit Scrafton af. "Er is veel geïnvesteerd in jongeren die misschien veel in hun mars hebben, maar te licht bevonden zijn voor de Premier League. In The Championship zal dat wel meevallen."