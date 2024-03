In 2016 nog medaillehoop, nu haalt taekwondoka Jaouad Achab Spelen in Parijs niet

De Belgische taekwondohoop rust op de Olympische Spelen in Parijs op de schouders van Sarah Chaari. Op het kwalificatietoernooi in Sofia konden Jaouad Achab, Raheleh Asemani en Badr Achab geen ticket bemachtigen.

Geen 3e Olympische Spelen op een rij voor Jaouad Achab. Greep hij in Rio in 2016 nog net naast een medaille met een 5e plek, dan gaat het de laatste jaren moeizamer voor onze landgenoot.

Op de Spelen in Tokio was de eerste ronde al het eindstation, voor de Spelen in Parijs kon hij geen ticket veroveren. Op het Europese kwalificatietoernooi in Sofia moest Achab in de klasse tot 68 kg al snel inpakken.

De ontgoochelende lijn voor de Belgen wordt zo doorgetrokken, want gisteren konden ook Raheleh Asemani (-57 kg) en Badr Achab (-80 kg) zich niet plaatsen voor de Spelen.

Asemani, ook goed voor een 5e plek in Rio in 2016, sneuvelde in de kwartfinales in Sofia, Badr Achab moest in de achtste finales het hoofd buigen. Alleen voor de finalisten was een olympisch ticket weggelegd.

De Belgische hoop in Parijs rust zo op de schouders van de 19-jarige Sarah Chaari. Met goud op de Grand Prix in Manchester eind 2023 toonde zij zich wel als een kanshebber voor de medailes.