Kaden Groves moet een week rusten na opgave door kniepijn in Parijs-Nice

Groves (25) werd onderzocht in het ziekenhuis van Herentals. Hij sukkelt met het prepatellair frictiesyndroom, een knieblessure die wel vaker renners treft.



Het is een wrijvingsprobleem waarbij een peesblad geïrriteerd is. Als het niet te ernstig is, volstaat rust om genezing te brengen. Daarna mag hij kalm weer beginnen te trainen.



Alpecin-Deceuninck verloor vandaag nog een renner met Silvan Dilier, de Zwitser kwam met koorts niet meer aan de start van rit 6.