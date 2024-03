Schelstraete, Rachem en Hadjit kunnen in Italië geen olympisch boksticket verzilveren

Geen van de 3 Belgische boksers hebben zich op het kwalificatietoernooi in Busto Arsizio (Ita) kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Eind mei is er nog een laatste kans op een ticket voor Parijs 2024.

Victor Schelstraete vestigde in 2021 zijn naam in de bokswereld door brons te veroveren op het WK voor amateurs.



Hierna ging het Schelstraete een stuk minder voor de wind, onder meer door het ontslag van zijn coach en vooral door een afgescheurde achillespees.



Van die zware blessure was Schelstraete in Busto Arsizio nog maar net genezen. In de eerste ronde van de -92 kg was hij vrij, in de tweede ronde verloor de 28-jarige Gentenaar donderdag met duidelijke 3-0-cijfers tegen de Georgiër Giorgio Koesjitasjvili.

Gisteren beten ook Mohamed Rachem (-71 kg) en Noa Hadjit (-80 kg) in het zand, eveneens in de tweede ronde. Rachem kreeg 5-0 om zijn oren van de Amerikaan Omari Jones. In de 1/32e finales had de 33-jarige Brusselaar de Montenegrijn Stefan Savkovic (3-2) geklopt.



Hadjit verloor bij de top 32 met 5-0 van de Armeniër Rafayel Hovhannisyan. De 19-jarige uit Colfontaine won in de 1e ronde van de Afghaan Aslami Sulaiman (3-2).



Van 23 mei tot 3 juni is er in Bangkok nog een allerlaatste kans voor de boksers om zich te plaatsen voor de Spelen. Met Vasile Usturoi en Oshin Derieuw zijn er al twee Belgen gekwalificeerd voor Parijs.