Lorena Wiebes snelt opnieuw naar winst in GP Oetingen

GP staat niet voor Grote Prijs, maar voor Gooikse Pijl, de mannelijke tegenhanger die in september wordt verreden. De 1.1-koers is aan zijn vierde editie toe: in 2021 won de Italiaanse Elisa Balsamo, in 2022 Wiebes en in 2023 de Canadese Simone Boilard. Drie koploopsters trokken de 5 lokale ronden van 12 km in: Majerus, Koch en De Jong. Op dik 25 km van de streep voerde Wiebes de verdere schifting door. Ze kreeg Nelson, Berg Edseth, Smulders, Van den Broek-Blaak, Riemann en De Vries mee, goed voor een kopgroep met 10 op 20 km van de streep. Maar 5 kilometer verder was alles te herdoen. Tijdens de zoveelste beklimming van de Bergstraat trok Wiebes nog eens fors door, met zijn vijven ging het richting finish. Wiebes won de spurt voor Thalita de Jong, Rosie Nelson en de twee UNO-X-rensters Maria Giulia Confalonieri en Marte Berg Edseth. Er stond geen maat op de Nederlandse. Marieke Meert was de beste Belgische op 23, Valery Demey eindigde 25e.

Wiebes voelde zich sterk en roerde zich zelf enkele keren om de koers naar haar hand en die van haar team te zetten. Majerus was mee met drie vooruit. "Maar met De Jong daarbij was dat niet ideaal", schatte Wiebes. "De Jong is supersnel, Majerus zou er niet tegen opgewassen zijn. Daarom ging ik in de tegenaanval."



"Op de laatste twee kasseizones zouden we de koers met de ploeg verder hard maken. Toen we daar geen afscheiding kregen, wist ik dat de slothelling nog soelaas zou kunnen bieden."



"Ik ging versnellen en zo kwamen we uiteindelijk met nog 5 rensters in aanmerking voor de zege. Ik had wel een pak energie verspeeld. Even verraste De Jong me nog door de sprint in te zetten net op het moment dat ik ook ging versnellen."



De Jong moest wel iets proberen: "Ik weet dat ik Wiebes in een echte sprint nooit kan kloppen en daarom probeerde ik nog een aanval op te zetten in de laatste 500 meter", verklaarde de Lotto-Dstny-renster.