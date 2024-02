Spanje kroont zich tot eerste Women's Nations League-winnaar na dominante finale tegen Frankrijk

De Spaanse vrouwen blijven ongenaakbaar op het voetbalveld. Na het WK toonde de huidige wereldkampioen zich ook de beste in de Women's Nations League. Spanje controleerde tegen Frankrijk en kon rekenen op de huidige Gouden Bal Aitana Bonmati om de finale met een 2-0-overwinning te bezegelen.

De Spaanse voetbalvrouwen hebben de allereerste editie van de Women's Nations League gewonnen. De wereldkampioen was in de finale in Sevilla met 2-0 te sterk voor Frankrijk.

La Roja moest het dan wel doen zonder topvoetbalster Alexia Putellas. De tweevoudig winnares van de Gouden Bal (in 2021 en 2022) werd eind vorig jaar geopereerd aan haar linkerknie en zat op de bank.

Maar Spanje had nog altijd topvoetbalster Aitana Bonmati in haar rangen en de huidige Gouden Bal nam haar team ook op sleeptouw.

Na een dik halfuur stond Bonmati op de goede plek om de voorzet van Olga Carmona tegen het net te duwen. Na de pauze zette Mariona Caldentey de dubbele cijfers op het bord.

De Spaanse vrouwen waren dankzij hun zege van vrijdag in de halve finales tegen Nederland al zeker van hun ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Frankrijk was als gastland al zeker van deelname en schakelde bij de laatste vier Duitsland uit.

Nederland en Duitsland strijden later vanavond nog om het brons en een olympisch ticket.