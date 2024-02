Julien Vermote rijdt straks Strade: "Visma-Lease a Bike was een godsgeschenk na een moeilijk jaar"

di 27 februari 2024 12:38

Waar Julien Vermote vorig jaar als elite zonder contract alleen nationale wedstrijden op Belgische bodem reed, maakt onze 34-jarige landgenoot zich klaar om zaterdag met topploeg Visma-Lease a Bike de Strade Bianche te rijden. Renaat Schotte had in de Ronde van de Algarve een uitgebreid gesprek met de meester-helper. "Ik heb het naar mijn zin. Ik zou graag nog enkele mooie jaren beleven."

De droom van Julien Vermote kwam begin dit jaar uit, toen sportief directeur Merijn Zeeman hem opbelde om last minute het plotse afscheid van Lennard Hofstede op te vangen.



Rond de coronaperiode raakte de carrière van Vermote in het slop, Alpecin-Deceuninck bood even een vangnet, maar eind 2022 liep dat contract af.



Hoe voelt hij zich binnen zijn nieuwe ploeg? "Goed. Visma-Lease a Bike is een heel professionele ploeg. Ik ben onder de indruk van de werking. Het is ook leuk dat je met allemaal goede renners kan samenwerken, zo word je zelf ook beter. Ik heb het hier naar mijn zin."



Schotte sprak met Vermote in de hot seat van de tijdrit van de Ronde van de Algarve, waar hij een tijdje in vertoefde. Zijn volgende races zijn de Strade Bianche en Milaan-Sanremo.



"Daarna is het afwachten. Ik kwam er laat bij, veel programma's waren al gemaakt. Ik zal een beetje moeten vullen waar er renners nodig zijn."



Het is jammer dat je geen ploeg hebt, als je weet dat je nog op niveau bent en zeker je plaats verdient.

Voor het Vlaamse openingsweekend was hij reserve. "Ik weet hoe het gaat in de koers. Naarmate het jaar vordert, heb je links of rechts meer renners nodig. Ik weet dat ik op het einde van het jaar genoeg wedstrijden zal gereden hebben."



Vermote kijkt alvast uit naar het Italiaanse tweeluik. "De Strade en Sanremo zijn mooie koersen. Ik heb die al vaak gereden in het verleden en ze liggen me ook wel."



De Belg zit nu weer in de WorldTour, hij komt van ver. Mentaal moet dat niet eenvoudig geweest zijn? "Het was best een moeilijk jaar. Ik moest mijn hoofd erbij houden."



"Het is wel jammer dat je geen ploeg hebt, als je weet dat je nog op niveau bent en zeker je plaats verdient. Ik heb dan beslist om toch nog een jaar alles op alles te zetten. Ik wilde zo geen afscheid nemen van het wielrennen en heb dan maar een eenmansploeg opgericht."



"Ik heb alle koersen gereden die ik kon rijden en heb er altijd in geloofd dat er een ploeg ging komen. Al had ik geen garantie. Dat Visma kwam was een godsgeschenk."



(lees voort onder foto)

Geen grote ronde, maar...

Van een eenmansploeg naar het team dat de 3 grote rondes heeft gewonnen... Voorlopig is er geen grote ronde weggelegd voor Vermote. "Dat is allemaal vooraf goed gepland. Maar vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld voor de Giro ook de helft van de ploeg moeten wisselen. In het wielrennen kan er veel gebeuren."



"Daarom probeer ik op niveau te zijn. Ik heb een goede winter gehad. Op 1 november was ik al in Italië en ik trok met de ploeg naar Spanje. Met de eerste koersdagen erbij kom ik zeker in het ritme en kunnen ze me gebruiken waar het nodig is."



Vermote wil geen eendagsvlieg zijn bij de Nederlandse topploeg. "Ik doe mijn best en zou graag nog enkele mooie jaren breien aan mijn carrière. Ik weet dat ik in een topploeg iets meer tot mijn recht kom. Die nemen de wedstrijd in handen en dat ligt me wel."



"Topploegen hebben ook een sterke selectie nodig in de breedte. Ik pas wel

in dat plaatje."

