"Een groep als Union, daar voetbal je voor": hoe scouting bij de leider verder gaat dan voetbal

Het is feest bij Union. De Brusselaars blijven ongenaakbaar leider in de competitie en zorgden vorige week voor een heuse stunt door Europees door te stoten op het veld van Eintracht Frankfurt. Als iets zo lang duurt, kan dat geen geluk meer zijn, weten ook de leden van 90 minutes: "Hun datasysteem zet enorm in op het menselijke vlak."

In Duitsland weten ze ook weer wie Union is.

De ploeg van coach Blessin knalde vorige week in het hol van de leeuw Eintracht Frankfurt uit de Conference League en mag vanavond ook proberen een belangrijke stap te zetten naar een eerste prijs sinds de grote terugkeer.

Filip Joos was voor Sporza aanwezig in Duitsland en merkte iets op toen hij achteraf de geschorste Charles Vanhoutte tegenkwam: "Wat ik geweldig vond aan hem, is dat hij dolgelukkig was. Hij had niet gespeeld en was even gelukkig als de rest. Daaraan zie je de spirit van dit Union."

Daan Heymans heeft als coach bij Charleroi met Felice Mazzu een bevoorrechte getuige van het Brusselse succesrecept. Hij kon dankzij Mazzu een tipje van de sluier lichten.

"Mazzu zei dat de data van bovenaf bij Union wel filteren op kwaliteit, maar ook enorm inzetten op het menselijke vlak. Ze kijken echt of een speler die ze willen halen wel in de groep zou passen."

"Dat zijn enorme background checks die ze telkens doen. Daarom duurt het succes al zoveel jaren op rij. Je moet aanvoelen of de persoon zou passen in de groep die er nu al is", aldus Heymans.

Het afgeleefde stadion van Union speelt daar volgens Joos ook zijn rol in: "Het is makkelijker om te zien of iemand zal passen wanneer je die simpelweg kan meenemen naar het Dudenpark en dan zegt: "Dit is het. Dit zijn wij, wij zijn uniek.""

"Aan de eerste reactie zie je dan alles, het Dudenpark is zo speciaal dat je een specifieke reactie krijgt. Dat is anders dan bij het zoveelste gemiddelde stadion."

"Ik zag ze binnenkomen in de spelerstunnel en ik was jaloers. Je voetbalt om daar deel van uit te maken."

Afwachten of de Brusselaars vanavond opnieuw zullen feesten in dat mythische Dudenpark.