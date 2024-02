Het antwoord op de vraag: waarom begint Sporza soms zo 'laat' met de live-uitzending van de koers?

ma 26 februari 2024 18:48

En of de goesting in de koers groot was. Voor veel kijkers kon de uitzending van de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne bij Sporza niet vroeg genoeg beginnen. En dat maakte u ons via verschillende kanalen ook duidelijk. Bij deze het antwoord op de vraag: waarom wordt een wielerwedstrijd soms pas 'laat' uitgezonden?

Wat is het toppunt van geduld? Na afgelopen weekend hebben enkele wielerliefhebbers ongetwijfeld een antwoord klaar. In de Omloop Het Nieuwsblad, openingsklassieker van het Vlaamse voorjaar, beslisten de tenoren namelijk om al op 140 kilometer van de finish ten strijde te trekken. Alleen: bijna niemand die het vroege vuurwerk kon aanschouwen, want de uitzending stond pas na het middagjournaal om 13.30 uur geprogrammeerd. Bovendien volgde er dan nog een uitgebreide voorbeschouwing, met als surplus wedstrijdbeelden uit de repetitie.

Pas 75 kilometer voor het einde werd het ongeduld van de kijkers gestild met rechtstreekse beelden. "Waarom toont Sporza niet wat vroeger de koers?", was op dat moment al een veelgestelde vraag op sociale media en in mailtjes richting onze ombudsdienst.

Hoge technische kost

De verklaring ligt bij de hoge complexiteit die verbonden is aan live-uitzendingen van het wielrennen. "Dat heeft alles te maken met de locatie", duidt Jurgen Switsers, chef live bij Sporza. "Die is in tegenstelling tot heel wat andere sporten niet op een vaste plek, maar langs een openbaar parcours. Dat maakt van onze captatieploeg een reizend gezelschap." Eentje dat bijzonder uitgebreid is. Naast enkele motoren is er ook een helikopter en een relaisvliegtuig nodig om de koers op de best mogelijke manier in beeld te brengen. "Bij zo'n vliegtuig bijvoorbeeld moet je rekening houden met een bepaalde autonomie, ze kunnen dus maar een beperkt aantal uren vliegen", aldus Switsers. "Daarnaast zijn ze ook niet echt flexibel in te zetten. Breekt een koers vroeg open - iets dat in tegenstelling tot vroeger steeds vaker gebeurt - dan kan het vliegtuig niet sneller de lucht in, want je zit met strenge regels rond de opstijgslots."

Koers in beeld brengen is een dure productie - dat is nu eenmaal de spijtige realiteit. Jurgen Switsers

En het belangrijkste: al die middelen inzetten kost vooral veel geld. Switsers: "Koers in beeld brengen is een dure productie - dat is nu eenmaal de realiteit. Een wedstrijd van 5 uur volledig uitzenden, dat zorgt voor een hoog oplopende technische en personeelskost. We moeten onze middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en focussen ons logischerwijs op de finale."

Repetitie op Eurosport

Ongetwijfeld zit u toch nog met enkele vragen over de uitzending van de Omloop. Vaak gehoord: hoe verklaar je de uitspraak van commentator Karl Vannieuwkerke bij het begin van de uitzending dat hij "een halfuur met open mond zat te kijken naar binnen sijpelende beelden"? Waarom worden die niet gewoon op antenne getoond? Want bij Eurosport liep de rechtstreekse uitzending ondertussen al een tijdje. Wel, het bewuste tijdbestek waarover Vannieuwkerke sprak was eigenlijk de repetitie.



Tijdens een standaardprocedure gaat een halfuur voor de uitzending het vliegtuig in de lucht. Een kwartier vooraf worden er (test)beelden gedraaid om de apparatuur en communicatie te testen. Vergelijk het gerust met een Michelin-kok die nog even van de saus proeft voor hij zijn gerechtjes doorgeeft.



Alleen is dat materiaal nog niet bedrijfszeker genoeg om uitgezonden te worden. Zeker niet voor de VRT, die op vlak van captatie in het wielrennen absolute wereldtop is en hoge kwaliteitseisen vooropstelt.

Dat Eurosport tóch de beelden de huiskamers instuurde, was tegen de gemaakte afspraken in en zorgde voor nog meer onbegrip rond de late start van de live-uitzending. Maar geen nood: op 31 maart zult u de Ronde van Vlaanderen wél van start tot finish bij ons kunnen volgen.

