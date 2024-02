Wout van Aert dynamiteert en domineert: "En nu is het tijd om weer te werken"

"Het was een harde koers en ik had 2 goeie metgezellen. Met deze rugwind wist ik dat de kans groot was dat de sterksten na de heuvelzone zouden overblijven."

Pithie werd nog gedropt. "Hij was de minste, denk ik. En hij probeerde het slim te spelen door niet mee te draaien. Het was beter zo."

"Het was een superhard tempo", vertelde Van Aert over de versnelling van zijn team op ruim 90 kilometer van de aankomst.

Ik rijd hier voor het eerst en win hier meteen. Dit is goed voor het vertrouwen, al besef ik dat deze koers nog iets anders is tegenover de klassiekers van de komende weken.

Met z'n drieën trokken ze de finale in en was het podium ook bezet. "Met dit aantal kun je elkaar moeilijk verrassen. Ik was op het einde ook gefocust op eventuele aanvallen."

"Als je met z'n tienen naar Kuurne komt, is het moeilijk om alles in de gaten te houden. Ik had vertrouwen in mijn reactie op die aanvallen en op mijn sprint."

3e en 1e: Van Aert heeft zijn openingsweekend niet gemist. "Ik ben zeer gelukkig met de prestaties dit weekend. Het is geweldig om zo te openen."

Morgen vertrekt Van Aert weer naar Tenerife voor een hoogtestage. "Het is tijd om weer te werken en om die laatste procentjes te verbeteren."