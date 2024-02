Ward Lemmelijn maakt favorietenrol waar en knalt onbedreigd naar derde wereldtitel indoorroeien

Ward Lemmelijn heeft op het WK indoorroeien in Tsjechië zijn favorietenrol waargemaakt. Onze 26-jarige landgenoot knalde onbedreigd naar zijn derde wereldtitel bij de elite, maar kwam niet in de buurt van het wereldrecord, een stiekem doel.

Na wereldtitels in 2019 en 2020 bij de beloften en WK-goud in 2021 en 2022 bij de elite leed Ward Lemmelijn vorig jaar op het WK indoorroeien een zeldzame nederlaag.



Onze landgenoot was er in Tsjechië dan ook op gebrand om revanche te nemen. Oliver Zeidler, die hem vorig jaar klopte, moest Lemmelijn alvast niet vrezen, want de Duitser deed niet mee. Landgenoten Gaston Mercier en Lode Lemmelijn, broer van Ward, tekenden wel present.



Al snel was duidelijk dat niemand Lemmelijn kon bedreigen voor een nieuwe wereldtitel. Onze landgenoot had ook zijn zinnen gezet op een wereldrecord, maar dat lukte niet.

Met een tijd van 5'43" kwam Lemmelijn niet aan zijn persoonlijk record van 5'38". Het wereldrecord bedraagt 5'35".



De Pool Michal Szpakowksi kaapte uiteindelijk het zilver weg op drie seconden afstand, de Tsjech Jakub Podrazil brons. Mercier viel als tweede Belg net naast het podium en werd knap vierde. Lode Lemmelijn werd zesde.

Eerder was ook landgenoot Marlon Colpaert bij de lichtgewichten al vierde geëindigd.