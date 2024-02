Ward Lemmelijn over wereldtitel, wereldrecord en wereldbroer Lode (Kamp Waes): "Plots ben ik 'de broer van'"

do 22 februari 2024 12:31

Komende zaterdag wil Ward Lemmelijn in Tsjechië zijn wereldtitel in het indoorroeien heroveren, nadat hij vorig jaar genoegen had moeten met zilver. Zijn broer Lode, bekend van Kamp Waes, is er ook voor het eerst bij. "Ik ben zo trots op hem."

Wereldkampioen bij de beloften in 2019 en 2020, wereldkampioen bij de senioren in 2021 en 2022, maar dan plots ... vicewereldkampioen in 2023. Ward Lemmelijn heeft nog een rekening openstaan op het WK indoorroeien. In Praag wil hij zaterdag bewijzen dat hij nog altijd de beste ter wereld is op de ergometer. "Mijn vorm is supergoed", stelt Lemmelijn ons meteen gerust. "Mijn laatste wedstrijd was het BK, waar ik zonder echt naar te pieken al een persoonlijk record neerzette." "Sindsdien heb ik vooral op het water getraind, al ben ik de laatste weken toch weer wat specifieker op het indoorroeien gaan trainen. Het zijn toch andere bewegingen, het is een ander gevoel." Lemmelijn ontkent niet dat zijn nederlaag vorig jaar tegen Oliver Zeidler zwaar is gevallen. "Het was eigenlijk de eerste keer dat ik verloor in het indoorroeien." "Deze keer ben ik dus met niets minder dan de wereldtitel tevreden. Ik vind het wel jammer dat Zeidler er nu niet bij is, maar er zijn nog sterke roeiers, die allemaal rond de 5'40" (over 2000 meter) zitten." "Zelf is mijn beste tijd 5'38". Die hoop ik weer iets te verbeteren. Dat is me tot nu toe eigenlijk al elke keer gelukt. Dat wijst erop dat ik fysiek nog altijd niet aan mijn top zit." (lees voort onder de Instagrampost)

Het zaadje: een wereldrecord

Stiekem heeft Lemmelijn voor komende zaterdag nog een ander doel. "Als ik nog een paar seconden sneller kan dan mijn persoonlijk record kom ik in de buurt van het wereldrecord (5'35"18)." "Dat is toch een zaadje dat ergens in mijn hoofd is geplant. Al zou het wel straf zijn als het op dit WK al zou lukken." Lemmelijn roeide de voorbije WK's telkens in zijn thuisbasis in Tienen. Nu zakt hij wel af naar het kampioenschap zelf, in Praag. "Ik heb er bewust voor gekozen om naar Tsjechië te trekken, omdat ik niet wou dat er routine zou komen in het evenement dat we jaarlijks in Tienen organiseerden." "Het heeft ook voordelen om je concurrenten links en rechts van je te zien zitten. In principe kun je zien waar zij zich bevinden tijdens het roeien, al let ik daar zelf niet zo op. Ik heb met mijn coach een raceplan opgesteld en daar probeer ik mij aan te houden."

Ik kijk tijdens het roeien niet echt naar mijn concurrenten, maar volg vooral het raceplan. Ward Lemmelijn

Lemmelijn zal wel niet op zijn vertrouwde ergometer kunnen roeien. "De ergometers in Tsjechië zijn voor iedereen hetzelfde. Ik neem alleen een kussentje op maat mee om daar te installeren." Wie ook voor het eerst deelneemt aan het WK: Lode Lemmelijn, de jongere broer van Ward, die momenteel furore maakt als een van de special forces in Kamp Waes. "Een concurrent voor de titel is hij nog niet, maar met zijn huidige persoonlijke record mag hij de top 10 ambiëren. Het is voor hem vooral een ervaring om mee te maken." (lees voort onder de Instagrampost)

Over zijn ambities op het water: "Luister nu minder naar mensen van de federatie"

De voorbije weken stond het vizier van Lemmelijn op het indoorroeien gericht, maar de laatste jaren probeert hij ook op het water een rol van betekenis te spelen. "Mijn ambitie is nog altijd om de Olympische Spelen in de skiff te halen, al heb ik wellicht slechts een waterkansje om er in Parijs bij te zijn (volgende week zijn er trials in België, red)." "De overgang van het indoorroeien naar het water is een hobbelig parcours geweest. De technische vooruitgang is er eigenlijk nooit uitgekomen, vaak door omstandigheden." "Daarom heb ik besloten om niet meer zo fel naar de mensen van de federatie te luisteren en meer mijn eigen koers te varen. Ik luister nu naar de mensen waar ik mij goed bij voel." "Want het is soms frustrerend dat ik mijn fysieke vermogen maar niet kan omzetten in goeie resultaten. Ik heb wel een hele goeie winter achter de rug. De olympische droom is er dus nog altijd." (lees voort onder de Instagrampost van Lode Lemmelijn in Kamp Waes)

"Plots ben ik 'de broer van'"

Lemmelijn probeert zich te kwalificeren in de eenmansboot, de skiff. Zijn broer Lode liet nochtans een ballonnetje op dat hij graag in een tweemansboot samen met Ward naar de Spelen zou willen gaan. "Dat is zo in de pers verschenen, maar eigenlijk is dat wat uit verband gerukt. Lode richt zich volledig op het indoorroeien. Hij heeft geen ambities op het water." Ward vindt het trouwens schitterend dat er dankzij Kamp Waes nu ook wat meer aandacht gaat naar zijn broer. "In het begin van het programma is hij misschien wat neergezet als 'de broer van', maar nu zijn de rollen omgedraaid en ben ik plots 'de broer van'." "Dat is volledig de verdienste van Lode zelf. Ik zou het niet kunnen wat hij daar doet. Vooral dan het cognitieve, het kaartlezen en zo. Ik ben heel erg trots op hem."

