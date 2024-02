Voor EK in eigen land maakt Toni Kroos na 3 jaar comeback bij Duitse nationale ploeg

Na het EK in 2021 nam hij afscheid als international, maar voor het EK in 2024 keert Toni Kroos (34) terug naar de Duitse nationale ploeg. De middenvelder van Real Madrid wil het gastland naar succes loodsen. "Er is veel meer mogelijk dan de mensen nu denken."

De geruchtenmolen over een mogelijke comeback van Toni Kroos als international draait al weken op volle toeren. Zeker nadat bondscoach Julian Nagelsmann de terugkeer van Kroos als "een interessante gedachte" had bestempeld in december.

Op Instagram maakt de middenvelder van Real Madrid nu een einde aan de speculatie. "Kort en bondig: ik speel vanaf maart opnieuw voor Duitsland", schrijft hij.

"Waarom ik deze keuze gemaakt heb? Omdat ik door de bondscoach ben gevraagd, er zin in heb en zeker ben dat met de Mannschaft op het EK veel meer mogelijk is dan de meeste mensen nu denken."

Na 106 interlands nam Kroos in 2021 afscheid van de nationale ploeg, na de uitschakeling in de achtste finales van het EK tegen Engeland. Nu wil hij zijn rentree vieren als international in de oefeninterlands in maart tegen Frankrijk en Nederland.

Op 14 juni openen de Duitsers hun EK tegen Schotland, waarna nog poulematchen volgen tegen Hongarije en Zwitserland.

De wereldkampioen van 2014 is nog steeds een steunpilaar op het middenveld van Real Madrid. Hij is de enige Duitse speler die de Champions League vijf keer heeft gewonnen, vier keer met De Koninklijke en één keer met Bayern München.