Bart Swings blijft "mister massastart": "Het verbaast me ook dat streak blijft doorgaan"

"Frankrijk heeft het tactisch goed gespeeld en ook de Nieuw-Zeelander Peter Michael was gevaarlijk, maar het bleef gelukkig altijd binnen schot. Ik ben tevreden met hoe het is gelopen."

"Het was een heel hectische wedstrijd. In de Wereldbeker zijn het al het hele jaar "saaie" wedstrijden met op het einde een sprint, vrij voorspelbaar. Maar nu kwamen er veel aanvallen, ik moest vrij veel doen."

De kamerbrede glimlach verraadde hoe Bart Swings zich voelde bij zijn tweede gouden WK-medaille op de massastart. "Ik ben superblij", zei hij. "Het was een stressvolle dag, maar het is goedgekomen."

Ik was nu net iets scherper dan in de Wereldbekers, waar ik net iets vermoeider was.

Ik was nu net iets scherper dan in de Wereldbekers, waar ik net iets vermoeider was.

Swings is nog maar de tweede schaatser met twee wereldtitels op een rij op de massastart. "Ik ben ook verbaasd dat de streak blijft doorgaan. Dat was zeker het doel van dit jaar."



"Ik probeer op de kampioenschappen mijn beste wedstrijden neer te zetten en zeker op de massastart probeer ik dan extra scherp te zijn."

Hoe slaagt de olympische kampioen er toch altijd in om zijn favorietenrol waar te maken? "Het tactische plan is heel belangrijk en de snelheid natuurlijk ook. Ik was nu net iets scherper dan in de Wereldbekers, waar ik net iets vermoeider was."

Bart Swings blijft zo "mister massastart". "En die massastart blijft belangrijk voor mij, maar ik ben nu ook bezig met de 5 kilometer."

"Die liep op dit WK niet zoals ik wilde. Het was niet slecht, maar ik sta ook niet op het podium, wat vorig jaar wel lukte. Daar moeten we nu een nieuw plan maken."