"Dit is de domst mogelijke manier om gediskwalificeerd te worden": Nederland ziet kans op WK-medaille in rook opgaan

Ontgoocheling troef in het Nederlandse kamp op het Wereldkampioenschap zwemmen in Doha (Qat). Op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde landenteams maakten onze noorderburen een grote kans op een medaille. Met een 2e plek in de reeksen zag het er goed uit, tot een uitsluiting roet in het eten gooide.