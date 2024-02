Heerst Bart Swings op het WK opnieuw op de massastart? "Wil mijn zegereeks zo lang mogelijk rekken"

"Dit jaar voelde ik na mijn trainingskamp op de fiets - waar ik even weg was van het ijs en weg van alle stress - dat ik weer helemaal gefocust was en ik mijn kracht weer goed kwijt kon op het ijs."

Als we even de rekensom maken: in nog geen twee jaar tijd veroverde Swings 1 olympische titel, 1 wereldtitel en 2 Europese titels.

"Ik heb mijn twee trainingen op de massastartbaan helemaal in het teken van die snelheid gezet. In Salt Lake City kwam ik nog wat tekort op de Koreaan (Chung Jae-Won), maar nu heb ik een plan."

In vergelijking met vorig jaar is het programma van Swings op dit WK afstanden nóg wat drukker. In amper 4 dagen start hij normaal gezien in 4 races. Het verschil met 2023: de ploegenachtervolging.

Op die achtervolging neemt Swings de minder ervaren Jason Suttels en Indra Médard, met als ultieme doel, een eindje verderop, een ticket voor de Spelen. Suttels en Médard hebben net als Swings een verleden in het skeeleren.

"Die jongens zetten grote stappen. Maar ze moeten niet in eerste instantie betere achtervolgers worden, wel betere schaatsers."

"In Salt Lake City hadden we een wat mindere race, omdat we onder de indruk waren van het snelle ijs. Daardoor gingen we er wat te traag in. We gaan er op dit WK weer invliegen net zoals op het EK."

Vóór die achtervolging is er voor Swings nog de 5.000 meter, een afstand waarop hij vorig jaar brons behaalde. "Ik denk dat ik weer in de buurt van de medailles kan komen."

"Dit jaar stond ik nog niet op het podium van de 5.000 meter, dus het zou mooi zijn als het net op het WK wel lukt. Het is een belangrijk doel voor mij, dus ik ga er zeker vol voor gaan."